Kızlar lige hazırlanıyor

13 Ekim tarihinde deplasmanda Adana temsilcisi Adasokağıspor ile karşı karşıya gelecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu müsabakanın hazırlıklarını aralıksız devam ediyor. Kulüp başkanı Musa Saydam, lige çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Hedeflerinin, bu sene için ligde kalıcı olmak olduğunu dile getiren Saydam, ‘’13 Ekim tarihinde başlayacak olan ligin hazırlıklarına başladık. Genç yetenekli oyunculardan kurulu iyi bir takımımız var. Bu sene ligde tutunmaya çalışacağız önümüzdeki yıl ise duruma göre hareket edeceğiz’’ dedi.