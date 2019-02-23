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Kızlar liderin konuğu

KADINLAR Hentbol İkinci Ligi A Grubu’nda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Ankara’da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda saat 15.00’da Gölbaşı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Kızlar liderin konuğu

KADINLAR Hentbol İkinci Ligi A Grubu’nda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Ankara’da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda saat 15.00’da Gölbaşı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Kızlar liderin konuğu

Bugün sabah Ankara’ya hareket edecek olan kırmızı siyahlı kafile müsabakanın oynanacağı salonda son antrenmanını yaparak maça çıkacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, lider Gölbaşı Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını söyledi. İstedikleri oyunu sahaya yansıtmaları durumunda lideri de yenebileceklerine inandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Gölbaşı Belediyespor karşısında oyuncularımın ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Çok zor geçecek olan bu müsabakadan puan bekliyoruz. İyi bir oyun ile de rakibimizi yeneceğimize inanıyoruz’’ dedi. 

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