Kızlar lideri konuk ediyor

Daha öncü Yozgat’a lider olarak gelen Sivas Belediyespor’u farklı bir şekilde yenerek koltuğundan eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, aynı mücadeleyi Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında da sergileyerek lideri Yozgat’tan eli boş göndermek istiyor. Takımda eksik oyuncusu bulunmayan kırmızı siyahlı ekip en büyük gücü olan taraftarını da arkasına alarak sahadan galibiyet ile ayrılarak puan cetvelinde üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.