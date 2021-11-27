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Kızlar lideri konuk ediyor

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda lider Mersin Büyük Şehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:48
Kızlar lideri konuk ediyor

Daha öncü Yozgat’a lider olarak gelen Sivas Belediyespor’u farklı bir şekilde yenerek koltuğundan eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, aynı mücadeleyi Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında da sergileyerek lideri Yozgat’tan eli boş göndermek istiyor. Takımda eksik oyuncusu bulunmayan kırmızı siyahlı ekip en büyük gücü olan taraftarını da arkasına alarak sahadan galibiyet ile ayrılarak puan cetvelinde üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. 

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