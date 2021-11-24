Kızlar lidere yöneldi

Hafta sonu Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi karşısında aldığı galibiyet ile moral bulan kırmızı siyahlı ekip, bu moral ile Mersin Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Pazartesi günü itibariyle başladı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü deplasmanda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile oynadıkları müsabakayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligde son iki haftada istemedikleri sonuçlar aldıklarını hatırlatan Atmaca, Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi karşısında aldıkları galibiyetin kendileri için ilaç gibi olduğunu belirtti. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile oynadıkları müsabaka ile takımının moral bulduğunu vurgulayan Atmaca, ‘’Bu moral ile Mersin Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Cuma gününe kadar da hazırlıklarımız devam edecek. Daha önce Yozgat’a lider gelen Sivas Belediyespor’u mağlup etmeyi başarmıştık, Mersin Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya iyi başlayıp taraftarımızın desteğini de arkamıza alarak güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum’’ dedi.