Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kızlar lidere yöneldi

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda lider Mersin Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

24 Kasım 2021 Çarşamba 00:23
Kızlar lidere yöneldi

Hafta sonu Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi karşısında aldığı galibiyet ile moral bulan kırmızı siyahlı ekip, bu moral ile Mersin Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Pazartesi günü itibariyle başladı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü deplasmanda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile oynadıkları müsabakayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligde son iki haftada istemedikleri sonuçlar aldıklarını hatırlatan Atmaca, Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi karşısında aldıkları galibiyetin kendileri için ilaç gibi olduğunu belirtti. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile oynadıkları müsabaka ile takımının moral bulduğunu vurgulayan Atmaca, ‘’Bu moral ile Mersin Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Cuma gününe kadar da hazırlıklarımız devam edecek. Daha önce Yozgat’a lider gelen Sivas Belediyespor’u mağlup etmeyi başarmıştık, Mersin Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya iyi başlayıp taraftarımızın desteğini de arkamıza alarak güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kızlar Lidere YöneldiYozgatIlerigazetesiçarşambaKasımHaberYozgatAileveSosyalPolitikalarGençliksporKadınlarHentbolMersinBüyükşehirBelediyesporHazırlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Startı Vali Polat verdi
Startı Vali Polat verdi
Başkan’a forma hediye ettiler
Başkan’a forma hediye ettiler
Coşan takımını izledi
Coşan takımını izledi
Masterler Vefa’ya patladı
Masterler Vefa’ya patladı
Yozgatspor seriyi sürdürecek
Yozgatspor seriyi sürdürecek
Sorgun’da Fenerbahçe hazırlığı
Sorgun’da Fenerbahçe hazırlığı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim