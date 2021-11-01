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Kızlar lidere patladı

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü lider Sivas Belediyespor ile oynadığı müsabakayı 42-35 kazandı.

01 Kasım 2021 Pazartesi 00:15
Kızlar lidere patladı

Yozgat’a namağlup olarak lider gelen Sivas Belediyespor karşısında ilk yarı başa baş bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip müsabakanın ikinci yarısında oyunun hakimiyetini taraftarının da desteği ile eline alarak lider Sivas Belediyespor karşısında farklı bir galibiyet almayı başardı. Müsabakanın ilk yarısının büyük birçoğunda iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. İlk yarının sonlarına doğru müsabaka hakemlerinin de etkisi ile Sivas Belediyespor bulduğu goller ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı karşısında ilk yarıyı 17-19 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında müthiş taraftar desteğini de arkasına alan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Önce beraberliği yakalayan kırmızı siyahlı ekip daha sonra üst üste bulduğu goller ile aradaki farkı arttırmaya başladı. Müsabakayı yöneten hakemlere rağmen güçlü rakibini yenen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligde ikinci galibiyetini alırken, Sivas Belediyespor ise ilk mağlubiyetini tattı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı aldığı bu galibiyet ile puan cetvelinde 5’inci sıraya yükselirken, Yozgat’a lider gelen ve ilk mağlubiyetini Sivas Belediyespor ise puan cetvelinde üçüncü sıraya geriledi. Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Adnan Topçu, Yiğit Özdemir hakem ikilisi yönetti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Zeynep Yüksektepe attığı 16 gol ile hem müsabakanın hem de takımının en golcü ismi olurken, Zeynep Yüksektepe’yi takımında 11 gol ile Atiye Gülseven, 9 gol ile de Zehra Karaboğaz izledi. Konuk ekip Sivas Belediyespor’da ise Nazlı Tan attığı 14 gol ile takımının en golcü ismi olurken Nazlı Tan’ı 7 gol ile Aslınur Çamcı, 5 gol ile de Tuğçe İnan izledi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Dilek Serçe ve Hilal Doğan birer kez, Atiye Gülseven, Semanur Buse Baran, Zehra Karaboğaz ise iki defa iki dakika cezası aldı. Konuk ekip Sivas Belediyespor’da ise Burçak Danacı, Rabia Doğulu, Büşra Sadıç birer kez, Aslınur Çamcı ve Tuğçe İnan ise iki defa iki dakika cezası aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Dilek Serçe ve Zehra Karaboğaz sarı kart görürken, Atiye Gülseven ise önce kırmızı daha sonra da mavi kart görerek oyun dışında kaldı. Sivas Belediyespor’da ise Büşra Sağdıç sarı kart görürken, Ayşe Küçükdağ önce sarı, daha sonra kırmızı ve mavi kart görerek oyun dışında kaldı. 

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