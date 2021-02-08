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Kızlar lidere direnemedi

HENTBOL Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda lider EGOspor ile karşı karşıya geldi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:45
Kızlar lidere direnemedi

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan müsabakada şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan EGOspor karşısında çok fazla direnemeyen temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibine 47-25 mağlup oldu. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren tecrübesini ve kalitesini ortaya koyan Ankara temsilcisi hem hücumda, hem de defansta etkili oldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına gol şansı tanımayan ve çıktığı ataklardan da golle dönen ev sahibi EGOspor müsabakanın ilk devresini Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı karşısında 23-11 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da etkili oyununu devam ettiren lider EGOspor müsabakayı 47-25 kazanarak namağluptuk unvanını devam ettirdi. Erdoğan Topçu, İsmail Turğay hakem ikilisinin yönettiği müsabakada ev sahibi EGOspor’da üç oyuncusu dışında bütün oyuncuları gol atarken, Aysu Kübra 7 gol atarak takımının en golcü ismi oldu. Funda Baş ve Olgun Hayat Taşkale ise 5’er gol ile takımlarının en golcü isimleri arasında yer aldı. Temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Hilal Doğan 10 gol ile müsabakanın en golcü ismi olurken Atiye Gülseven 6, Semanur Buse Baran ise 4 gol ile takımına katkı sundu. Ev sahibi EGOspor’da Funda Baş ve Aysu Kübra Köylü, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Simge İçer ve Hilal Doğan sarı kart gören isimler oldu. Ev sahibi EGOspor’da Funda Baş, Emine Edanur Özsoy, Açelya Kaya, Hatice Işık, Hatice Karataş birer kez iki dakika cezası aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Atiye Gülseven, Irmak Kan, Hilal Doğan birer kez, Zehra Karadavut, Zeynep Yüksektepe ve Semanur Buse Baran ise ikişer kez iki dakika cezası aldılar.

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Kızlar Lidere Direnemedi
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