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KIZLAR LiDERE BiLENiYOR

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda lider Artvin 7 Martspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

KIZLAR LiDERE BiLENiYOR

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda lider Artvin 7 Martspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

05 Aralık 2019 Perşembe 04:04
KIZLAR LiDERE BiLENiYOR

Hafta sonu Ordu Gençlerbirliği ile oynaması gereken ancak rakiplerinin trafik kazası geçirmesinden dolayı iptal olan müsabakanın ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan kırmızı siyahlı ekip lider deplasmanda yenerek tekrar koltuğu devralmak istiyor. Antrenör Enis Atmaca gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda antrenmanlarını sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncuları Ordu Gençlerbirliği takımı oyuncularına geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, hafta sonu deplasmanda lider Artvin 7 Martspor ile oynayacaklarını söyledi. Bu zorlu müsabakada rakiplerini yenmeleri durumunda bir maç eksik ile tekrar liderlik koltuğuna kurulacaklarını dile getiren Atmaca, ‘’Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz ve güçlü rakibimizi kendi evinde yeneceğimize inanıyoruz. Hafta sonu Ordu Gençlerbirliği ile oynayacağımız müsabaka rakibimizin şansız bir şekilde trafik kazası geçirmesinden dolayı oynanmadı. Takım olarak bizi üzen bu acı olayda oyuncularımız ben ve yönetimdeki arkadaşlarımız yaralı kızlarımızı yalnız bırakmadık. Bu olay hepimizi çok derinden üzdü ve antrenmanlara da bu olayın üzüntüsü ile başladık. Ben Ordu Gençlerbirliği takımına hem geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum hem de baş sağlığı diliyorum. Umarım sporcuları biran önce kendilerini toparlarlar ve aramıza en kısa zamanda dönerler. Bu elim kazanın üzüntüsü ve moral bozukluğu ile başladığımız antrenmanlarımız devam ediyor. İnşallah zorlu deplasmandan puanlar ile dönüp hakkımız olan liderlik koltuğunu alacağız’’ dedi. 

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