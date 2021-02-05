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Kızlar lidere bileniyor

HENTBOL Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Ankara EGOspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

05 Şubat 2021 Cuma 00:39
Kızlar lidere bileniyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü lider Ankara EGOspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin en güçlü takımlarından biri olan Ankara temsilcisi ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlanacaklarının altını çizen Atmaca, ‘’Ligdeki en zor müsabakalarımızdan birine çıkacağız. Rakibimiz ligin en güçlü ekibi. Biz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı olarak güçlü rakibimiz karşısında galip gelebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Lideri kendi evinde yenersek çok büyür bir başarı elde etmiş oluruz. Biz sahada galibiyet için çıkacağız ve bunun içinde sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyuncularım yorucu bir haftanın ardından dinlenme fırsatı buldular ve yeniden hazırlıklara başladık. Cumartesi gününe kadar lider Ankara EGOspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarını sürdüreceğiz ve maç günü de Ankara’ya giderek zorlu müsabakayı oynayacağız. Hedefimiz galibiyet olacaktır’’ dedi. 

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