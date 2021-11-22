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Kızlar kötü başladı iyi bitirdi

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile oynadığı müsabakayı 28-34 kazandı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:01
Kızlar kötü başladı iyi bitirdi

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakaya kötü başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, ilk yarıda rakibine oranla daha kötü bir oyun ortaya koydu. Güçlü rakibi karşısında geliştirdiği ataklarda istediği golleri bulmakta zorlanan kırmızı siyahlı ekip ilk yarıda rakibin gollerine de engel olamayınca soyunma odasına 13-11 geride girdi. Müsabakanın ikinci yarısında toparlanan ve oyun hakimiyetini ele alan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi karşısında önce beraberliği yakaladı dana sonra da geliştirdiği ataklar ile öne geçti. Rakibi karşısında üstün oyununu müsabaka sonuna kadar sürdüren kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini 6 sayı farkla yenmeyi başardı. Son iki haftada istemediği mağlubiyetler alarak düşüşe geçen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı aldığı bu galibiyet ile moral buldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı aldığı bu galibiyet ile puanını 6’ya yükseltirken puan cetvelinde de 5’inci sıraya yükseldi. Oğuzeli Spor Salonu’nda oynana müsabakayı Mehmet Dağlık, Uğur Saçan hakem ikilisi yönetti. Ev sahibi Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımında 9’ar gol atan İlknur Aydaş ve Tuğçe Avcı takımlarının en golcü isimleri olurken bu iki ismi 5 gol ile Seray Erbil, 3 gol ile Zelal Karataş, 1’er gol ile de Zişan Kuş ve Almira Vezir takip etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Atiye Gülseven attığı 14 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi oldu. Atiye’yi 9 gol ile Zeynep Yüksektepe, 7 gol ile Hilal Doğan, 3 gol ile Semanur Buse Baran, 1 golle ise Zehra Karaboğaz takip etti. Ev sahibi Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi’nde Seray Erbil üç defa, Zişan Kuş, Almira Vezir, Zelal Karataş ve Tuğçe Avcı birin kez iki dakika cezası aldı. Almire Vezir, Seray Erbil ve Zelal Karataş sarı kart görürken, Seray Erbil ise kırmızı kart gören isim oldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Semanur Buse Baran, Zehra Karaboğaz iki defa, Atiye Gülseven, Dilek Serçe ise birer kez iki dakika cezası alırken Atiye Gülseven sarı kart gördü. 

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