Kızlar kötü başladı

İlk defa mücadele ettiği ligde Cumartesi günü Malatya Bayanlarspor ile karşı karşıya gelen Yurdum Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen kalan dakikalarda rakibinin ataklarına karşı koyamayınca müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Malatya Bayanlarspor’un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında da bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamayan Yurdum Gençlikspor Malatya Bayanlarspor’a 6-1 mağlup oldu. Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Malatya Bayanlarspor oldu. 6’ıncı dakika gelişen Malatya Bayanlarspor atağında Melike Murat’ın ceza sahası dışından sert şutu Yurdum Gençlikspor kalecisinde kaldı. 11’inci dakikada gelişen Yurdum Gençlikspor atağında Duygu Karabay’ın ceza sahasına gönderdiği topa Yurdum Gençlikspor oyuncularından önce Malatya Bayanlarspor oyuncuları müdahale etti. 17’inci dakikada Yurdum Gençlikspor’un kazandığı serbest atışı Duygu Karabay kullandı. Bu oyuncunun direk kaleye gönderdiği top Malatya Bayanlarspor’un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu 1-0. 23’üncü dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde Malatya Bayanspor’un kazandığı serbest vuruşu Melike Murat kullandı. Bu oyuncunun direk kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 1-1. 27’inci dakikada Yurdum Gençlikspor kontra atağında Duygu Karabay’ın Malatya Bayanlarspor defansının arkasına gönderdiği topla buluşan 23 numara sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top yan ağlarda kaldı takımını mutlak golden etti. 34’üncü dakikada gelişen konuk ekip atağında Elif Ekin Şahin’in şutunda meşin yuvarlak filelerle yandan az farkla auta çıktı. 39’uncu dakikada Malatya Bayanlarspor atağında sağ kanattan Yurdum Gençlikspor ceza sahasına gönderilen topla buluşan Melike Yeşilcan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1 42’inci dakikada gelişen Malatya Bayanlarspor atağında, Yurdum Gençlikspor defansının arkasına atılan topla buluşan Melike Yeşilcan kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü ağlara gönderdi: 3-1. 45’inci dakikada 23 numaralı futbolcunun ara pasında topla buluşan 11 numara ceza sahası içerisinde topu kaleye vurmak yerine biraz daha kale içine ilerlemeyi seçince takımını mutlak golden etti. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Malatya Bayanlarspor’un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında da Malatya Bayanlarspor’un üstün oyunu devam etti. 50’inci dakikasında gelişen Malatya Bayanlarspor atağında Merve Sever’in ceza sahası dışından şutu yandan az farkla auta çıktı. 53’üncü dakikada Malatya Bayanlarspor atağında Zeynep Ertaş’ın ceza sahasında kaleye gönderdiği top Yurdum Gençlikspor kalecisinde kaldı. 60’ıncı dakikada Malatya Bayanlarspor atağında topla buluşan Melike Yeşilcan’ın şutunda top filelerle buluştu: 4-1. 62’inci dakikada Malatya Bayanlarspor’un kazandığı serbest vuruşu Melike Murat kullandı. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği top üsten az farkla auta çıktı. 65’inci dakikada Malatya Bayanlarspor atağında ceza sahası Melike Murat’ın şutu yandan az farkla auta çıktı. 71’inci dakika gelişen Malatyaspor atağında meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu: 5-1. 80’inci dakikada Malatya Bayanlarspor’un kazandığı serbest vuruşu Melik Murat kullandı top kalecide kaldı. 81’inci dakikada Yurdum Gençlikspor atağında taç atışında ceza sahasına gönderilen topa hiçbir oyuncu müdahale edemeyince ev sahibi takım mutlak golden oldu. 85’inci dakikada Malatya Bayanlarspor’un kazandığı korner atışını Melike Murat kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği top bir kez daha filelerle buluştu: 6-1. Müsabakada başka gol olmayınca konuk ekip Malatya Bayanlarspor üç puanı 6-1’lik skor ile aldı.