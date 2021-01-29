Kızlar iyi yolda

İlk defa mücadele ettikleri Birinci Ligin ilk devresinde tecrübesizliklerinin kurbanı olan ve bir türlü istedikleri oyunu sahaya yansıtamayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ikinci yarısına skor olarak kötü bir başlangıç yapsa da oyun olarak ilerisi için umut verdi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Polatlı Belediyespor ve Araç Belediyespor takımlarının tecrübeleri ile müsabakaları kazandığını söyledi. Oyuncularının sahada çok iyi mücadele ettiklerini basit hatalar ve rakiplerin tecrübeli oyuncuları nedeniyle müsabakayı kaybettiklerini dile getiren Atmaca, ‘’Ancak ben sahada oynanan oyundan ve takımımın göstermiş olduğu performanstan memnunum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her geçen gün daha da iyi duruma gelen takımım ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergileyecektir. Ligdeki ilk devre bizim için tecrübe devresiydi. Şimdi ise çok daha iyi durumdayız. Takımım Polatlı Belediyespor ve Araç Belediyespor ile oynadığımız müsabakalarda gösterdiği performansı kalan müsabakalarımızda da gösterirse istediğimiz sonuçları alırız ve ligi de bulunduğumuz noktadan daha üst sıralarda bitiririz’’ dedi.