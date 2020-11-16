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Kızlar iyi başladı kötü bitirdi

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi karşısında üstün götürdüğü oyunu ikinci yarıda kaybetti, 33-35.

16 Kasım 2020 Pazartesi 00:37
Kızlar iyi başladı kötü bitirdi

Müsabakanın ikinci yarısında sahanın en iyi oyuncularından Hilal’in kırmızı kart görmesi ile gardı düşen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençliksporspor takımı sahadan 33-35 mağlup ayrıldı. Müsabakaya iyi başlayan ev sahibi Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hem ofansta hem ede defansta etkili bir oyun ortaya koydu. Üst üste geliştirdiği ataklar ile Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı karşısında etkili olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ilk yarıyı güçlü rakibi karşısında 17-15 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısın etkili oyununu sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Hilal ile üst üste goller bulurken, 33’üncü dakikada müsabaka hakemi sahanın en iyi ve tekili oyuncusu olan Hilal’i oyundan attı. 33 dakikada 10 gol kaydeden oyuncusunu kaybeden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının bu dakikadan sonra çabaları fayda etmeyince Konuk ekip Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi, maçı 33-35 kazanarak 2 puanı hanesine yazdırdı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Hilal Doğan 10, Atiye Gülseven 9, Elif Canpolat 7 gol atarken konuk ekip Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımında ise Tülay Kibaroğlu 12, Güneş Özdemir 8, İlknur Aydaş ise 6 gol atarak takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadılar. 

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Kızlar Iyi Başladı Kötü Bitirdi
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