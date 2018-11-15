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Kızlar istim üzerinde

HENTBOL Bayanlar 2’inci Ligi A Grubunda mücadele veren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, Pazar günü konuk edeceği lider Gölbaşı Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kızlar istim üzerinde

HENTBOL Bayanlar 2’inci Ligi A Grubunda mücadele veren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, Pazar günü konuk edeceği lider Gölbaşı Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:57
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Kızlar istim üzerinde

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışmalarını sürdüren bayan hentbol takımı elemanları, amaçlarının lideri Yozgat’tan eli boş göndermek olduğunu söylediler. Oynadığı 2 karşılaşmadan birisini kazanıp, diğerini kaybeden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 2 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Daha önce iki maçını da deplasmanda oynayan bayan takımımız, kendi sahasında ilk maçına Pazar günü çıkacak. Antrenör Enis Atmaca, ''Maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Lideri yendiğimiz zaman önemli bir avantaj elde etmiş olacağız. Onun için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sporcularımıza güveniyoru. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır'' dedi.

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Kızlar Istim üzerinde
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