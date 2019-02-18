Kızlar istediğini aldı

HENTBOL Bayanlar İkinci Ligi A Grubu’nda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor, Rıza Kayaalp Spor Salon’unda konuk ettiği Amasya Atatürk Lisesi takımını 29-26 yendi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada rakipler birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için mücadele verdi. Maçın ilk yarısı 13-12 Yozgat ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda biraz daha toparlanan Yozgat ASP takımı, yakaladığı üstünlüğü maç sonuna kadar taşıdı, Son dakikalarda farkı açıp, sahadan 29-26 galip ayrıldı.