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Kızlar istediğini aldı

Kızlar istediğini aldı

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Kızlar istediğini aldı

HENTBOL Bayanlar İkinci Ligi A Grubu’nda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor, Rıza Kayaalp Spor Salon’unda konuk ettiği Amasya Atatürk Lisesi takımını 29-26 yendi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada rakipler birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için mücadele verdi. Maçın ilk yarısı 13-12 Yozgat ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda biraz daha toparlanan Yozgat ASP takımı, yakaladığı üstünlüğü maç sonuna kadar taşıdı, Son dakikalarda farkı açıp, sahadan 29-26 galip ayrıldı.

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