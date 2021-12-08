Kızlar ilk devreyi tamamladı

Lige ilk 4 takım arasına girme hedefi ile başlayan kırımızı siyahlı ekip hem sakatlıklar, hem cezalı oyuncular hem de bazı müsabakalardaki hakem hataları nedeniyle ligin ilk devresini 5’inci sırada tamamladı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, sezon başı kendileri için belirledikleri hedefi devre arasında kısmen tutturduklarını söyledi. Ligin en güçlü grubunda mücadele ettiklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mücadele eden takımlar ile kendilerine güçlü sponsorlar bularak şampiyonluğa oynayacak ekipler oluşturan takımların yer aldığı grupta iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Lige iki oyuncumuzun yokluğunda mağlubiyet ile başladık. Daha sonraki haftalarda kart cezalısı oyuncularımız ile bazı müsabakalarda da hakem hataları nedeniyle istediğimiz sonuçları alamadık. Özellikle kendi evimizde oynadığımız müsabakalarda rakiplerimiz taraftarımızın da müthiş desteğini arkamıza alarak çok zorladık. Yozgat’a lider gelen Sivas Belediyespor karşısında farklı galip geldik. Bizi çok rahat yenebileceklerini düşünen takımlara bunda çok yanıldıklarını sahada gösterdiğimiz performans ile gösterdik. Sezon başında geçtiğimiz sene mücadele eden takımımıza biri kaleci 3 oyuncu takviye ettik. Aramıza yeni katılan oyuncularımız ile de ligde çok iyi mücadele verdik. Ancak yedek kulübemizin zayıf olması bizim için bir handikap oldu. Sahaya sürdüğüm ilk 7 oyuncu arasından birinin eksilmesi takımımızı olumsuz yönde ekliyor ve sonuçları da ağır ödedik. İmkanlar ölçüsünde devre arasında aramıza bir iki oyuncu daha katabilirsek ligin ikinci yarısında ilk 4 takım arasına kalabilme hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Ligin ilk yarısında kart cezası nedeniyle Atiye arkadaşımız iki müsabaka çıkmadı, Atiye’nin yerini dolduramadığımız için iki müsabakayı kaybetti. Kendi sahamızda Mersin Büyükşehir Belediyespor ile oynadığımız müsabakada da hakem yeni transferlerimizi kırmızı kart ile oyundan atınca bu iki oyuncumuzun da yerini dolduramadık ve kazanacağımız müsabakayı kaybettik. Bu nedenle en azında bir yada iki oyuncu transfer edip alternatifli bir kadroya sahip olmak istiyoruz. Bunun için takımımıza destek gerekli. Mevcut kadromuza iki takviye yapmamız durumunda ligin ikinci yarısında birçok müsabakamızı kazanırız ve Play-Off’lara gideriz diye düşünüyorum’’ dedi.