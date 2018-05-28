KIZLAR iKiNCi LiG’DE

Final müsabakalarının ilk gününde Tokat Turhal Mehmet Akif Ersoy takımı ile yaptığı maçı 20-22 kazanarak 2. Lig’e çıkmayı garantileyen Yozgat temsilcisi final müsabakalarına da damga vurdu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Ankara’da düzenlenen final grubu müsabakalarında oyuncularının çok iyi bir performans sergilediğini ve güçlü takımları geride bırakarak ikinci lige çıktıklarını söyledi. Zorlu müsabakalar öncesinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini hatırlatan Atmaca, ‘’İyi hazırlandığımız final müsabakalarında biz takım olarak İkinci Lig’e çıkacağımıza inandık. İnancımızın meyvesini de bir üst lige yükselerek aldık. Ben oyuncularımı tek tek kutluyorum ve bize her zaman destek olan herkese de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şampiyonluk Yozgat’ımıza armağan olsun’’ dedi.

