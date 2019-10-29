Kızlar için destek sözü

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Eren Çorap ile Kahraman Çelik işletmelerini ziyaret eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sporcu, Antrenör ve yöneticilerine takıma imkanlar ölçüsünde destek olma sözü verdiler. Eren Çorap Yozgat Fabrika Müdürü Eyyüp Çam, kendilerini ziyarete gelen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sporcu, yönetici ve Antrenörüne takımın tozlukları konusunda yardımcı olacağını söyledi. Maddi anlamda da tek karar mercinin kendisinin olmadığını dile getiren Çam, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına imkanlar ölçüsünde maddi ve manevi destek olmak için gerekeni yapacağını ifade etti. Kahraman Çelik sahiplerinden Kahraman Sayan ise yaşları 13 ile 16 arasında değişen bir kısmı Yetiştirme yurtlarında kalan sporculara destek olabileceklerini, ancak şirketin diğer ortakları ile de görüşmeleri gerektiğini ifade etti.