Kızlar Hentbol takımımız Amasya’ya hazırlanıyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kendileri gibi henüz puanları olmayan rakiplerini yenerek bir çıkış yakalamak istiyor.
02 Kasım 2018 Cuma 08:27
11 Okunma
HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda oynayacakları Amasya Atatürk Lisesi maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kendileri gibi henüz puanları olmayan rakiplerini yenerek bir çıkış yakalamak istiyor.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol