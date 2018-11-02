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Kızlar Hentbol takımımız Amasya’ya hazırlanıyor

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda oynayacakları Amasya Atatürk Lisesi maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kızlar Hentbol takımımız Amasya’ya hazırlanıyor

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda oynayacakları Amasya Atatürk Lisesi maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

02 Kasım 2018 Cuma 08:27
11 Okunma
Kızlar Hentbol takımımız Amasya’ya hazırlanıyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kendileri gibi henüz puanları olmayan rakiplerini yenerek bir çıkış yakalamak istiyor.

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Kızlar Hentbol Takımımız Amasya’ya Hazırlanıyor
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