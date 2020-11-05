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Kızlar hazırlıklarını sürdürüyor

LİGDE Bu haftayı maç yapmadan bay geçirecek olan Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’ndeki temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bir sonraki hafta Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

05 Kasım 2020 Perşembe 00:25
Kızlar hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı konuk edecekleri Gaziantep temsilcisini yenmek istiyorlar. Antrenör Enis Atmaca, ligde çok zor müsabakalar oynadıklarını ve güçlü rakipleri karşısında iyi mücadele etmelerine karşılık kaybettiklerini söyledi. Takımlarının çok genç oyunculardan kurulu olduklarını ve tecrübesiz olduklarını dile getiren Atmaca, ‘’Rakiplerimizin birçoğu tecrübeli ve yetenekli oyunculardan kurulu takımlar. Biz kendi alt yapımızdan yetiştirdiğimiz ve A takıma aldığımız genç oyunculardan kurulu bir takımız. İyi oynadığımız müsabakaları tecrübesizliğimiz ve yedek oyuncumuzun bulunmamasından dolayı kaybettik. Her maç bizim için yeni bir tecrübe oluyor. Maç tecrübesi kazandıkça da müsabaka kazanmaya başlayacağız. Önümüzde Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile oynayacağımız bir müsabaka var. Bir hafta sonra konuk edeceğimiz rakibimizi yenerek ligde galibiyetlere başlamak istiyoruz. Çok zor müsabakaları geride bıraktık ve artık biraz daha kendi düzeyimizdeki takımlarla oynamaya başlayacağız. Bu takımları da yeneceğimize inancım tamdır’’ dedi. 

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Kızlar Hazırlıklarını Sürdürüyor
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