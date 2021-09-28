Kızlar hazırlıklarını sürdürüyor

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bir yandan antrenmanlar yaparken, bir yandan da fırsat buldukça hazırlık müsabakaları oynuyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yeni sezonda güçlü rakiplerin bulunduğu gruba düştüklerin bu nedenle de sezonu erken açarak lig hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Çok güçlü rakiplere karşı mücadele edecekleri bu sene ligde ellerinden gelenin en iyisini yaparak orta sıralarda oynamayı amaçladıklarını vurgulayan Atmaca, ‘’Yeni sezon bizim için çok zor geçecek. Bir çok kulüp kendilerine güçlü sponsorlar bularak transferler gerçekleştirdiler, grubumuzda bulunan bazı takımlarda geçen sene Süper Lig’den düşen takımlar. Onlarda Süper Lig’deki kadrolarını bozmadılar. Bu sezon gerçekten çok zor geçecek ancak biz zorlukların üstesinden gelebilecek bir takımız. Mevcut oyuncularımızın arasına yeni iki tane daha oyuncu katmayı hedefliyoruz. Görüşme yaptığımız oyuncular var, prensip anlaşmasına vardık ve önümüzdeki günlerde bu oyuncular ile el sıkışmak istiyoruz’’ dedi.