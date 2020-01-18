Kızlar hazırlıklara başladı

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Atmaca, ligin ikinci yarısının 8 Şubat tarihinde oynayacakları Van Hentbolspor müsabakası ile başlayacağını söyledi. Ligin ilk devresinde Van temsilcisini farklı bir skor ile yendiklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Ligin ikinci yarısına da galibiyet ile başlamak istiyoruz. Bu hafta içerisinde başladığımız ligin ikinci yarısının hazırlıklarını en iyi şekilde gerçekleştirip Van Hentbolspor müsabakasına tam manasıyla hazır hale geleceğiz. Hedefimiz bu sezon Birinci Lige yükselmek. Bu konuda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız ve önce ligi zirvede bitireceğiz ardından da Play-Off grubunda da başarılı olup Birinci Lige yükseleceğiz. Bunan inancımız tamdır’’ dedi.