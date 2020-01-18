Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
121475
ALTIN
294.725
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6632
EURO
6.5369

Kızlar hazırlıklara başladı

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, 8 Şubat tarihinde başlayacak olan ligin ikinci yarısının hazırlıklarına Antrenör Enis Atmaca gözetiminde başladı.

Kızlar hazırlıklara başladı

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, 8 Şubat tarihinde başlayacak olan ligin ikinci yarısının hazırlıklarına Antrenör Enis Atmaca gözetiminde başladı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 03:52
Kızlar hazırlıklara başladı

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Atmaca, ligin ikinci yarısının 8 Şubat tarihinde oynayacakları Van Hentbolspor müsabakası ile başlayacağını söyledi. Ligin ilk devresinde Van temsilcisini farklı bir skor ile yendiklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Ligin ikinci yarısına da galibiyet ile başlamak istiyoruz. Bu hafta içerisinde başladığımız ligin ikinci yarısının hazırlıklarını en iyi şekilde gerçekleştirip Van Hentbolspor müsabakasına tam manasıyla hazır hale geleceğiz. Hedefimiz bu sezon Birinci Lige yükselmek. Bu konuda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız ve önce ligi zirvede bitireceğiz ardından da Play-Off grubunda da başarılı olup Birinci Lige yükseleceğiz. Bunan inancımız tamdır’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kızlar Hazırlıklara Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ligler Kaldığı Yerden
Ligler Kaldığı Yerden
Malzeme desteği
Malzeme desteği
Yenilgisiz tek takım Gençlerbirliği
Yenilgisiz tek takım Gençlerbirliği
Fikstür belli oldu
Fikstür belli oldu
Kızlar hazırlıklara başladı
Kızlar hazırlıklara başladı
Tek namağlup takım Gençlerbirliği
Tek namağlup takım Gençlerbirliği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim