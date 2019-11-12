Kızlar hazırlıklara başladı

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ilk haftasında Van Hentbolspor karşısında aldığı farklı galibiyet sonrasında liderlik koltuğuna kurulmuştu. Bu galibiyet sonrasında geçen haftayı dinlenerek geçiren kırmızı siyahlı ekip, 1 Aralık tarihine kadar müsabaka oynamayacak. Bu nedenle Antrenör Enis Atmaca tarafından bir haftalık izin verilen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı dün yeniden antrenmanlara başladı. 1 Aralık tarihinde Ordu Gençlerbirliği takımı ile karşı karşıya gelecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu müsabakaya iyi hazırlanarak grupta liderliğini sürdürmek istiyor.