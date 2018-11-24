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Kızlar hazırlıklara başladı

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, bu haftayı fikstür gereği maç yapmadan geçirirken, önümüzdeki hafta oynayacağı Petek Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına da başladı.

Kızlar hazırlıklara başladı

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, bu haftayı fikstür gereği maç yapmadan geçirirken, önümüzdeki hafta oynayacağı Petek Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına da başladı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:29
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Kızlar hazırlıklara başladı

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Antrenörü Enis Atmaca, bu haftayı maç yapmadan fikstür gereği dinlenerek geçireceklerini söyledi. Maç yapmamalarına rağmen çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Atmaca, oyuncularına verdiği birkaç günlük iznin ardından tekrar lig hazırlıklarına başladıklarını vurguladı. Önümüzdeki hafta Petek Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Ligde son oynadığımız müsabakayı lider Gölbaşı Belediyespor’a karşı kaybettik. Oyuncuların iyi performans göstermelerine karşılık sahadan mağlubiyet ile ayrıldık. Ancak haftaya oynayacağımız Petek Belediyespor müsabakası ile o kaybımızı telafi etmek istiyoruz’’ dedi. 

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Kızlar Hazırlıklara Başladı
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