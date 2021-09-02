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KIZLAR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı lig hazırlıklarına Antrenör Enis Atmaca gözetiminde başladı.

02 Eylül 2021 Perşembe 00:50
KIZLAR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yeni sezon hazırlıklarına daha önceden kısmen başladıklarını ancak bu hafta tamamen start verdiklerini söyledi. Geçtiğimiz senenin kendileri için bir tecrübe yılı olduğuna dikkat çeken Atmaca, geçen sene elde ettikleri tecrübe ile bu sezen ligde mücadele edeceklerini dile getirdi. Yeni sezonda hedeflerinin orta sıralar olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Bu sezon takım sayısının fazla olmasından dolayı lig iki grup halinde oynanacak. Biz A grubunda yer alıyoruz ve grubumuzda ligin en güçlü takımları yer alıyor. Geçen sezon Süper Lig’den düşen takımlar ile birlikte şampiyonluk mücadelesi vermek için gerekli madde desteği sağlayıp transfer yapan takımlar ile mücadele edeceğiz. Bu sezon ayrıca grubu son üç sırada bitiren takım bir alt kümeye düşecek. Bu nedenle bu sezen bu ligi bizim orta sıralarda tamamlamamız gerekiyor. Ligin başlangıç tarihine kadar çok iyi çalışacağız. Eğer gerekli mali desteği bulmamız durumunda ise bir yada iki tecrübeli oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Şimdilik geçen sezon kadromuzda yer alan tamamı Yozgatlı sporculardan oluşan takımımız ile hazırlıklara başladık. Oyuncularımızın hepsi birbirinden yetenekli ve başarılı oyuncular, zaten takımımızda bulunan oyuncularımızdan 5 tanesi bu sene milli takım kampına çağırıldılar. Atiye Gülseven kardeşimiz ise Litvanya’da milli takım formasını giyme şansı buldu. Semanur Buse Baran arkadaşımız ise son yapılan milli takım kampında sakatlanınca Litvanya kafilesinde yer alamamıştı. Milli oyuncuların bulunduğu takımımıza bir yada iki tane tecrübeli isim takviyelersek bu sezen ligi istediğimiz noktada bitireceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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