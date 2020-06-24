Kızlar hazırlıklara başladı

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde Bozok Stadında çalışan ekip yeni sezon öncesinde form tutmaya çalışıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, geçtiğimiz sezonun korona virüs tedbirleri kapsamında mevcut haliyle tescillenmesi ile birlikte takımlarının Birinci Lige yükseldiğini söyledi. Birinci ligin başlama tarihinin ve statünün belli olmamasına rağmen çalışmalara erkenden başladıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Tamamen Yozgatlı genç sporculardan oluşan takımımız ile şimdiden yeni sezon hazırlıklarına başladık. Çocuklarımız korona virüs nedeniyle uzun zamandır antrenman yapamıyorlardı. Bu nedenle hafta başında takımı topladım ve Bozok stadında kondisyon ağırlıklı çalışmalara başladık. Spor salonlarının normal çalışma dönemine girmesi durumunda ise yeni sezon hazırlıklarımıza spor salonunda teknik ve taktik çalışmalar ile devam edeceğiz’’ dedi.