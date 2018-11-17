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Kızlar hazır

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın konuk edeceği lider Gölbaşı Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda lideri konuk edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Antrenör Enis Atmaca, bu sezon kendi evlerinde ilk defa bir müsabaka oynayacaklarını ve bunun heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kızlar hazır

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın konuk edeceği lider Gölbaşı Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda lideri konuk edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Antrenör Enis Atmaca, bu sezon kendi evlerinde ilk defa bir müsabaka oynayacaklarını ve bunun heyecanını yaşadıklarını söyledi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:04
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Kızlar hazır

Ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi karşısında galibiyet kovalayacaklarını hatırlatan Atmaca, ‘’ Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı olarak Gölbaşı Belediyespor müsabakasına çok iyi hazırlandık. Güçlü rakibimizi kendi sahamızda yenmeyi amaçlıyoruz. Yozgatlı genç oyunculardan kurulu bir takımız bu ligde henüz yeniyiz ve tecrübeli değiliz. Biz buna rağmen çok iyi çalışıyoruz ve bütün müsabakalarımıza galibiyet için çıkıyoruz. Tamımızın en büyük şanslarından bir tanesi ligin gol kıralı olan Seray Erbil şuanda takımımızın başarısı için mücadele ediyor. Genç ve gelecek vadeden oyunculardan kurulu olan bir takımız ve kendi evimizde lideri yenmek istiyoruz’’ dedi.

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Kızlar Hazır
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