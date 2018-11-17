Kızlar hazır

Ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi karşısında galibiyet kovalayacaklarını hatırlatan Atmaca, ‘’ Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı olarak Gölbaşı Belediyespor müsabakasına çok iyi hazırlandık. Güçlü rakibimizi kendi sahamızda yenmeyi amaçlıyoruz. Yozgatlı genç oyunculardan kurulu bir takımız bu ligde henüz yeniyiz ve tecrübeli değiliz. Biz buna rağmen çok iyi çalışıyoruz ve bütün müsabakalarımıza galibiyet için çıkıyoruz. Tamımızın en büyük şanslarından bir tanesi ligin gol kıralı olan Seray Erbil şuanda takımımızın başarısı için mücadele ediyor. Genç ve gelecek vadeden oyunculardan kurulu olan bir takımız ve kendi evimizde lideri yenmek istiyoruz’’ dedi.