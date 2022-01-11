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Kızlar hazır

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 22 Ocak tarihinde başlayacak olan Türkiye Kupası Birinci Kademi Müsabakaları için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

11 Ocak 2022 Salı 00:25
Kızlar hazır

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, EGOspor, Kırşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor ile Yalıkavakspor takımlarının yer aldığı Türkiye Kupası müsabakalarında hedeflerinin bir üst tura çıkmak olduğunu söyledi. Müsabakalara ev sahipliği yapacakları için bunu avantaj olarak kullanmak istediklerini vurgulayan Atmaca, ‘’Yozgat’ta oynanacak olan müsabakalarda rakiplerimizi yenerek bir üst tura çıkmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Bu müsabakalar lig öncesinde de bizim için iyi bir hazırlık olacaktır. Burada oynayacağımız müsabakalar ile ligin ikinci yarısına çok iyi hazır olacağız. Türkiye Kupası müsabakalarında takımımın son durumunu görme fırsatı bulacağım. Eksikliklerin giderilmesi noktasında da çalışmalar yapacağız. Ligin ikinci yarısında da hedefimiz ilk 4 takım arasına kalarak Süper Lige yükselmek için Play-Off oynamaktır. Bunu da başaracağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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