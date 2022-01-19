Kızlar hafta sonunu bekliyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile birlikte Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor, EGOspor, takımlarının mücadele edeceği Türkiye Kupası Birinci kademe müsabakaları hafta sonu Rıza Kayaalp Spor Salon’unda başlayacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü Yalıkavakspor ile karşı karşıya gelirken, müsabakanın ikinci gününde Üsküdar Belediyespor ile müsabakaların üçüncü gününde ise EGOspor ile karşı karşıya gelecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, hafta sonu Türkiye Kupası Birinci Kademe müsabakalarının Rıza Kayaalp Spor Salon’unda başlayacağını söyledi. Güçlü ekiplerin yer aldığı müsabakaları ligin ikinci yarısına hazırlık olarak gördüklerini dile getiren Atmaca, ‘’Çok güçlü takımlar ile eşleştik. Hedefimiz her zaman bütün müsabakaları kazanmak. Ev sahibi olmamızın da avantajlarını kullanarak Türkiye Kupasındaki rakiplerimizin hepsini yenmek ve bir üst tura çıkmak istiyoruz. Biz zoru başarmasını seven bir ekibimiz ve Türkiye Kupası müsabakalarında da zoru başaracağımıza inanıyorum. Ancak Türkiye Kupası müsabakalarını ben ligin ikinci yarısına iyi bir hazırlık olarak görüyorum. Üç tane birbirinden güçlü ve zor takımlar ile karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakalar takımımın neler yapabileceğini göreceğim. Cumartesi günü Türkiye Kupası Birinci Kademe müsabakalarının açılışını biz yapacağız. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 15.00’da Yalıkavakspor ile oynayacağımız müsabakaya tüm spor severleri davet ediyorum’’ dedi.