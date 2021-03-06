Kızlar Gaziantep’te

Güçlü rakibini yenerek ligin ilk yarısındaki mağlubiyetin rövanşını almak isteyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, bugün müsabakanın oynanacağı spor salonunda son hazırlıklarını tamamladıktan sonra maç saatini beklemeye koyulacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını güçlü rakiplerini yenmek istediklerini söyledi. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Hakem hataları ile karşılaşmaz isek güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum. Bu tip kritik müsabakalarımızın hepsinde hakem faktörü ön plana çıktı. Ligin ilk devresinde Yozgat’ta Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynadığımız müsabakada hakemler takımımın en iyi oyuncularını kırmızı kart ile oyundan atınca gardımızı düşürdüler ve maçı kaybetmiştik. Aynı şekilde Maltepespor ile deplasmanda oynadığımız müsabakada da hakem hataları bizim canımızı yakmıştı. Maltepe deplasmanında da en iyi oyuncularım ile birlikte bana kırmızı kart gösteren müsabaka hakemi bir türlü tam kadro olarak sahada oynamamıza da izin vermemişti. Yine bir kritik müsabakadayız. Rakibimiz güçlü ama yenebilecek güce sahibiz. Yeter ki yarın müsabakamızı yönetecek olan hakemlerimiz bu müsabakayı adil bir şekilde yönetsinler. Adaletli bir şekilde bu müsabakayı hakem arkadaşlarımız yönetirse biz o zaman Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı karşısında gerçek gücümüzü gösteririz ve bu müsabakayı kazanırız’’ dedi. (Haber İhsan Çelikkaya)