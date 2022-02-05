Kızlar galibiyet peşinde

Ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında galibiyet hedefleyen kırmızı siyahlı ekip, ligde yeni bir seri yakalamayı amaçlıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın deplasmanda Artvin temsilcisi ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Olimpik Pazarspor’u mağlup ederek moral bulduklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Yarın Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak ligin ikinci yarısında galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Takımım moral ve motivasyon açısından Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız müsabakaya hazırlar. Bugün müsabakanın oynanacağı Çoruh Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu’nda son hazırlıklarımızı yapacağız ve müsabakanın başlama saatini beklemeye koyulacağız. Hedefimiz ligin ikinci yarısında bütün müsabakalarımız kazanarak ilk 4 takım arasına girebilmek. Bunu başarmak içinde iyi bir galibiyet serisi yakalamamız lazım. Olimpik Pazarspor ile başlayan galibiyet serimizi Artvin 7 Martspor ile devam ettirmek istiyoruz. Bunu başaracak güce de sahibiz. Ligin ilk yarısında beklemediğimiz mağlubiyetler aldık, ancak ligin ikinci yarısında işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Bütün müsabakalarımızı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Artvin 7 Martspor puan cetvelinin son sırasında yer alabilir, ancak onlar da iyi bir ekip oluşturdular. Rakibimizi küçümsemeden, ayaklarımız yere basaraktan sahada mücadele edeceğiz. Hiçbir müsabaka oynanmadan kazanılmaz. Ben yardın Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız müsabakada oyuncularımın sahada ellerinden gelenin en iyisini yaparak galibiyet ile ayrılacaklarına inanıyorum’’ dedi.