Kızlar galibiyet ile başlamak istiyor

Yozgat’ta oynanacak olan müsabakalara iyi bir başlangıç yapmayı amaçlayan kırmızı siyahlı ekip bugün Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 15.00’da Yalıkavakspor’u yenmek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Süper Lig’de şuanda zirvede yer alan Yalıkavakspor ile çok zor bur müsabaka oynayacaklarını söyledi. Türkiye Kupası müsabakalarının favori takımlarından biri olan Yalıkavakspor karşısında sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inandığını dile getiren Atmaca, ‘’Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz. Müsabakaların favori ekibi karşısında takımımın iyi mücadele edeceğine inanıyorum. Yenersek çok güzel bir iş yapmış oluruz. Sahadan galibiyet için çok iyi mücadele edeceğimize inancım tam. Bugün Yalıkavakspor ile karşı karşıya geleceğiz, yarın da yine Süper Ligi’n güçlü ekiplerinden Ankara temsilici EGOspor ile bir müsabaka daha oynayacağı, turnuvanın son gününde ise bir başka Süper Lig ekibi Üsküdar Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu üç müsabakanın en azından ikisini kazanmak istiyoruz’’ dedi.