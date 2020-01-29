Kızlar galibiyet ile başladı

Antalya Muratpaşa Belediyespor, İstanbul Defnespor ve Konya Kasırgaspor takımlarının bulunduğu grupta mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı çıktığı ilk müsabakayı kazanarak Türkiye Şampiyonasına galibiyet ile başladı. Hentbol Antrenörü Enis Atmaca gözetiminde dün Konya Kasırgaspor karşısına çıkan Yozgat temsilcisi müsabakanın başından sonuna kadar üstün oynadığı maçı 25-23 kazandı. Gösterdiği performans ile göz dolduran Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı rakiplerine de gözdağı verdi. Müsabakanın son çeyreğine kadar as takım ile oynayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı son çeyrekte Antrenör Enis Atmaca tarafından sahaya yedek oyuncular ile çıktı. Bugün Antalya Muratpaşa Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.