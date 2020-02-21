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Kızlar galibiyet ile başladı

YOZGAT’ı temsilen Niğde’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okullar arası yıldız kızlar grup müsabakalarına katılan Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu turnuvaya galibiyet ile başladı.

21 Şubat 2020 Cuma 03:49
Kızlar galibiyet ile başladı

 Nevşehir, İstanbul ve Aksaray takımlarının yer aldığı grupta müsabakaların ilk gününde Nevşehir temsilcisi ile karşı karşıya gelen Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu güçlü rakibi karşısında müsabakanın başından sonuna kadar üstün oynayan taraf oldu. Rakibine göz açtırmayan Yozgat temsilcisi müsabakayı 22-15 kazanarak grup müsabakalarına galibiyet ile başlamış oldu. Bugün Aksaray temsilcisi ile 11.30’da karşı karşıya gelecek olan Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu güçlü rakibini yenerek grup müsabakalarında galibiyet serisi yakalamak istiyor. 

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Kızlar Galibiyet Ile Başladı
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