Kızlar galibiyet ile başladı

Nevşehir, İstanbul ve Aksaray takımlarının yer aldığı grupta müsabakaların ilk gününde Nevşehir temsilcisi ile karşı karşıya gelen Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu güçlü rakibi karşısında müsabakanın başından sonuna kadar üstün oynayan taraf oldu. Rakibine göz açtırmayan Yozgat temsilcisi müsabakayı 22-15 kazanarak grup müsabakalarına galibiyet ile başlamış oldu. Bugün Aksaray temsilcisi ile 11.30’da karşı karşıya gelecek olan Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu güçlü rakibini yenerek grup müsabakalarında galibiyet serisi yakalamak istiyor.