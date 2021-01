KIZLAR EViNDE YiNE KAYIP

Mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları müsabakada vasatı aşamayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakanın ilk dakikalarından itibarın oyun hakimiyetini konuk ekip Adana Adasokağı takımına teslim etti. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Adana Adasokağı takımı oldu. İlk 5 dakikalık bölümü Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı karşısında 6-1 önde geçen Adana temsilcisi hem defansta hem de ofansta etkili oyunu ile dikkat çekti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yaptığı atakların bir çoğundan eli boş dönerken savunmada da etkili olamayınca Adana Adasokağı takımı çok rahat sayı üretmeye başladı. Müsabakanın ilk yarısı 12-19 Adana Adasokağı takımının üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında oyunun üstünlüğünü tamamen eline geçiren Adana Adasokağı takımı attığı gollere karşılık iyi savunması ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına gol şansı vermedi ve aradaki sayı farkını giderek açmaya başladı. Güçlü rakibi karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sahadan 21-38 mağlup ayrıldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Buse ve Hilal 6’şar gol ile takımlarının en golcü isimleri olurken konuk ekip Adana Adasokağı takımında ise Tuna Akman 13 gol ile müsabakanın en golcü ismi oldu. Tuna’yı 11 gol ile Buket Seven ve 7 gol ile de Gözde Seven takip etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven, Simge İçer ve Hilal Doğan sarı kart görürken, Adana Adasokağı takımında ise Duygu Kıyga, Gözde Seven ve Sudenaz Kıyga sarı kart gördü. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından Atiye Gülseven ile Zeynep Yüksektepe birer kez iki dakika alırken konuk ekipte ise Buket Seven iki dakika cezası aldı. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Taner Adıkçı, Yasin Kabak hakem ikilisi yönetirken Necati Şanlı ise müsabakanın gözlemciliğini yaptı.