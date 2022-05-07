Kızlar Erenköy’ü bekliyor

Ligde sadece bir beraberliği bulunan Yurdum Gençlikspor, ligin son haftasında konuk edeceği Erenköyspor’u mağlup ederek ligi galibiyet ile tamamlamak istiyor. Yurdum Gençlikspor Antrenörü Mehmet Efe, bu sezon ilk defa mücadele ettikleri ligde tecrübe kazandıklarını söyledi. Tamamen kendi imkanları ile kurdukları takımlarıyla ligde iyi mücadele ettiklerini inandığını dile getiren Efe, ‘’Tecrübesiz bir takım olmamızdan dolayı öne geçtiğimiz müsabakaları kaybettik. Bu sezon bizim için iyi bir tecrübe oldu. Önümüzdeki sezon çok daha iyi müsabakalar çıkaracağımıza inanıyorum. Ligin son haftasına geldik. Bugün Erenköyspor ile ligdeki son müsabakamızı oynayacağız. Hedefimiz son müsabakamızı kazanarak ligi galibiyet ile tamamlamak’’ dedi.