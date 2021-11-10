Kızlar Elazığ’a yöneldi

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek Adasokağı karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, BETA Transformatör Adasokağı takımı karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ancak bu mağlubiyeti telafi edebileceklerini söyledi. Ara vermeden Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Cumartesi günü konik edeceğimiz Elazığ temsilcisi karşısında taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz. Şimdiye kadar kendi evimizde iki tane çok zor müsabaka oynadık ve ikisini da kazanmayı başardık. Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımını da yeneceğimize inanıyorum’’ dedi.