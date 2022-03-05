Kızlar Elazığ’a bileniyor

Ligde son iki haftada üst üste aldığı mağlubiyetler ile düşüşe geçen kırmızı siyahlı ekip Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımını deplasmanda mağlup ederek ligde yeni bir çıkış yakalamayı amaçlıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ligde üst üste aldıkları mağlubiyetten dolayı çok üzgün olacaklarını söyledi. Zirve mücadelesi veren Sivas Belediyespor ve Adana temsilcisi Beta Transformatör Adasokağı takımları ile oynadıkları müsabakalarda iyi mücadele etmelerine karşılık iki müsabakayı da basit hatalar nedeniyle kaybettiklerini dile getiren Atmaca, ‘’Artık hata yapma lüksümüz kalmadı. Hafta sonu Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı ile oynanacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp sahadan galibiyet ile ayrılmamız gerekiyor. Kötü gidişata dur deyip üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Tecrübeli oyuncular ile genç oyuncuları karıştırarak kurduğumuz takım bu sezon gerçekten çok güzel işler başardı. Özellikle ligin ilk devresinde yenilmesi zor denilen takımları yendik. Ligin ikinci yarısına da aslında çok iyi başlamıştık, ancak son iki haftada aldığımız mağlubiyetler bizleri üzdü. Bu kötü gidişata dur diyebilmek için Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı ile oynayacağımız müsabakayı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yarın son hazırlıklarımızı tamamlayacağız ve Elazığ’a gideceğiz’’ dedi.