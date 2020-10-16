Kızlar EGO’ya bileniyor

Antrenör Enis Atmaca, ligde üst üste şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile karşı karşıya geldiklerini söyledi. İlk hafta lider Polatlı’ya, ikinci hafta üçüncü sırada bulunan Adana’ya konuk olduklarını hatırlatan Atmaca, şimdi de ikinci sırada bulunan EGOspor takımı ile karşı karşıya geleceklerini belirtti. Şampiyonluk mücadelesi veren EGOspor karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getiren Atmaca, ‘’Yaş ortalaması 15-16 olan bir takımız. İlk üç haftalık periyotta da hep şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla karşı karşıya geldi. Polatlı, Adana ve yarın konuk edeceğimiz EGOspor takımları şuanda ligi namağlup bir şekilde zirvede götürüyorlar. Bu takımlar ile ilk üç haftada karşı karşıya gelmemiz bizim için bir handikap oldu. Kadrolarında milli takım ve tecrübeli bir çok oyuncu bulunduran bu takımlara karşı yaş ortalaması 15-16 olan ve tecrübesi bulunmayan, yedeği olmayan takımımız sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Yarın da EGOspor karşısında sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sahaya galibiyet için çıkacağız, bunun için çok çalıştık. Ama biz kendi takımımızın gücünü ve yapabileceklerini biliyoruz. Bu seneki hedefimiz ligde kalmak ve tecrübe kazanmak. Önümüzdeki sene ise hedef çıtamızı biraz daha yükselteceğiz. Ama bu sene ligde elimizden geleni yapıp rakip kim olursa olsun sahaya galibiyet için çıkacağız. Umarım yarın EGOspor ile oynayacağımız müsabakada istediğimiz oyunu sahaya yansıtırız ve galibiyet ile ayrılan taraf biz oluruz’’ dedi.