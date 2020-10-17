Kızlar EGO karşısında zoru başarmak istiyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, ligde çıktığı ilk iki müsabakasını kazanan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan EGOspor karşısında zoru başararak galip gelmeyi hedefliyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bugün Yozgat’taki ilk müsabakalarına çıkacaklarını söyledi. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanacak olan müsabakanın Covit-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacağına dikkat çeken Atmaca, ‘’Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Egospor ile bugün kendi sahamızda karşı karşıya geleceğiz. Biz takım olarak kendi gücümüzün farkındayız. Ama sahaya çıkıp elimizden gelenin de en iyisini yapacağız. Ligde kimin ne yaptığı, kimin hangi hedefte olduğu bizleri ilgilendirmiyor. Bizim için bütün müsabakalar aynı. Ligin en genç, transfer yapmayan ve yedeği olmayan tek takımıyız. Bugün tecrübeli isimlere karşı oyuncularım sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Ben oyuncularıma güveniyorum ve zoru başaracaklarına da inanıyorum’’ dedi.