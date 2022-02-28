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Kızlar düşüşe geçti

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı konuk ettiği Beta Transformatör Adasokağı takımına da yenilerek puan kayıplarını sürdürdü.

28 Şubat 2022 Pazartesi 00:25
Kızlar düşüşe geçti

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivas Belediyespor’a mağlup olan kırmızı siyahlı ekip bu hafta sonu ise kendi sahasında Beta Transformatör Adasokağı takımına 20-28 mağlup olarak ligde düşüşe geçti. Ligin ilk yarısında gösterdiği performans ile göz dolduran kırmızı siyahlı ekip ligin ikinci yarısında inişli çıkışlı grafik çizerken son iki haftada üst üste mağlubiyetler alarak taraftarlarını üzdü. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Beta Transformatör Adasokağı müsabakasında istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sahadan 20-28 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren üstünlüğünü Yozgat temsilcisine kabul ettiren Beta Transformatör Adasokağı takımı ilk yarıyı 10-15 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da üstün oyununu devam ettiren konuk ekip Beta Transformatör Adasokağı sahadan 20-28 galibiyet ile ayrıldı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Ebubekir Boyraz, Ömer Turan hakem ikilisi yönetti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Hilal Doğan attığı 9 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi olurken, Hilal Doğan’ın takımında 5 gol ile Atiye Gülseven, 3 gol ile Semanur Buse Baran, 2 gol ile Zehra Karaboğaz ve 1 gol ile de Elif Özdeniz takip etti. Konuk ekip Beta Transformatör Adasokağı takımında ise Şerife Tunç attığı 8 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Buket Seven 7, Sudenaz Kıyga 4, Emine Akyüz 3, Sümeyye Çolak, Gözde Seven 2’şer, Tuana Akman ve Nil Beren Tanrıseven ise 1’e gol atarak takımlarına katkı sağladılar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven, Zeynep Yüksektepe ve Hilal Doğan sarı kart görünken hiçbir oyuncu 2 dakika cezası almadı. Konuk ekip Beta Transformatör Adasokağı takımında ise Şerife Tunç, Sümeyye Çolak ve Emine Akyüz sarı kart görürken, Duygu Kıyga, Emine Akyüz ve Tuana Akman ise birer kez iki dakika cezası aldılar. Beta Transformatör Adasokağı takımı aldığı bu galibiyet ile puanını 20’ye yükseltirken, puan cetvelinde de ikinci sıraya yükseldi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençilkspor takımı ise 11 puanda kaldı. 

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