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Kızlar dönüyor

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncularından Semenur Buse Baran ve Atiye Gülseven milli takım ikinci etap kamp çalışmalarını dün yaptıkları son antrenman ile tamamlayarak Yozgat’a döndüler.

15 Haziran 2021 Salı 00:16
Kızlar dönüyor

6 gün boyunca Ankara’da Türkiye Hentbol Federasyon’unun milli takım tesislerinde günde çift antrenman yaparak çalışılan Yozgatlı sporcular milli takım antrenörlerinin de gözüne girmeyi başardılar. Milli takım kampının birinci etabındaki heyecanlarını üzerlerinden atan Semenur Buse Baran ve Atiye Gülseven ikinci etap kamp çalışmalarında üzerlerindeki heyecanı atarak daha iyi performans sergilediler. U17 yıldız milli takım üçüncü etap kamp çalışmalarına da davet edilmeleri beklenen Semenur Buse Baran ve Atiye Gülseven, milli takımın bütün kategorilerinin vazgeçilmez oyuncuları olabilmek için var güçleri ile çalışıyorlar. 

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Kızlar Dönüyor
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