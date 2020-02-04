Kızlar doğaya yem bıraktı

Özellikle son günlerde Yozgat’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte doğada bulunan hayvanlar açlık ile karşı karşıya kaldı. Sosyal Sorumluluklarını yerine getiren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sporcuları Antrenör Enis Atmaca gözetiminde Çamlık Milli Parkına giderek yem bıraktılar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, takım olarak sosyal sorumluklarının da farkında olduklarını söyledi. Doğada kış aylarında aç kalan hayvanları beslemenin bir sosyal sorumluluk olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Biz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı olarak sorumluluklarımızın bilinci ile hareket ediyoruz. Yozgat’ta özellikle son günlerde etkisini arttıran kar yağışı ve soğuk havada doğada yaşayan hayvanların aç kalmamalarını istedik ve sporcularımız ile Yozgat Çamlığı Milli Parkına giderek doğaya çeşitli yiyecekler bıraktık. Doğaya yem bırakma işini biz takım olarak zaman zaman yapıyoruz. Doğadaki hayvanları da düşünmemiz gerektiğini kanaatindeyim’’ dedi.