Kızlar dinleniyor

Hafta sonu Antalya Gazispor’u konuk eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Antrenör Enis Atmaca bu haftayı da maç yapmadan bay geçirecekleri için oyuncularına iki gün izin verdi. Bugün 14 Kasım tarihinde Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu müsabakaya iyi hazırlanıp güçlü rakiplerini yenerek ligde puan kazanmak istiyor. Ligde çıktığı ilk 5 müsabakasını kaybeden, Yozgat temsilci, en zor müsabakalarını geride bıraktı. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacakları müsabakayı kazanmak isteyen temsilcimiz, ligdeki ilk galibiyeti alın devanını da getirmek istiyor.