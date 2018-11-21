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Kızlar dinlenecek

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor bayan hentbol takımı bu haftayı dinlenerek geçirecek.

Kızlar dinlenecek

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor bayan hentbol takımı bu haftayı dinlenerek geçirecek.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:00
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Kızlar dinlenecek

Pazar günü konuk ettiği lider Gölbaşı Belediyespor müsabakasında çok iyi bir performans sergilemesine karşılık genç ve tecrübesiz bir takım olmasından dolayı sahadan mağlubiyet ile ayrılmak durumunda kalan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı fikstür gereği bu haftayı dinlenerek geçirecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, lider karşısında sporcularının göstermiş olduğu performanstan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Yıllardır çalıştırdığı minik takımının şimdi ligde mücadele ettiğini dile getiren Atmaca, ‘’Hepsi Yozgat’ın çocuğu ve kimi Ortaokul, kimi liseye yeni geçmiş öğrenciler. Uzun süredir birlikte çalıştığımız bu oyuncularımıza bir takviye ile lige başladık. Gösterdikleri performanstan çok memnunum. İleride çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Oyuncularımın biraz daha tecrübe kazanması gerekiyor’’ dedi. 

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Kızlar Dinlenecek
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