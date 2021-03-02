Kızlar dinlendi

Çarşamba günü erteleme müsabakasında Antalya Gazispor ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibine mağlup olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu hafta sonunu maç yapmadan geçirdi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, erteleme müsabakasında Antalya Gazispor ile deplasmanda karşı karşıya geldiklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında galip gelmek istediklerini ancak dar kadro ve tecrübesizliklerinden dolayı sahadan mağlubiyet ayrıldıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Oyuncularım güçlü rakibimiz karşısında iyi mücadele etti. Galip gelmek isterdik bu müsabakadan ancak istediğimiz olmadı. Artık bu müsabaka geride kaldı ve bu hafta sonunu da maç yapmadan dinlenerek geçirdik. 7 Mart tarihine kadar dinleneceğiz ve 7 Mart tarihinde ise deplasmanda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile karşı karşıya geleceğiz. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi’de ligin güçlü ekiplerinden birisi ancak biz de onları yenebilecek güce sahibiz. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile oynayacağımız müsabakanın tarihine kadar çok iyi hazırlanacağız ve rakibimizi deplasmanda yenerek Yozgat’a döneceğiz’’ dedi.