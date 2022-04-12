Kızlar devreyi kötü kapadı

Bu sezon ilk defa mücadele ettikleri ligde tecrübesizliklerinin sıkıntısını yaşayan Yurdum Gençlikspor takımı ligin ilk yarısında çıktığı 4 müsabakanın 3’ünü kaybederken, 1’inden de beraberlik ile ayrıldı. 1 puan ile 5’inci sırada yer alan Yurdum Gençlikspor takımı Malatya Bayanlarspor, Tuzgölüspor, Sivas Aile ve Sosyal Politikalar, Kayseri Erenköyspor takımlarının bulunduğu grupta mücadele ediyor. Yurdum Gençlikspor Antrenörü Mehmet Efe, ilk defa mücadele ettikleri ligde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini söyledi. Tecrübesiz bir takım olduklarını oyuncularının da tecrübesiz genç oyuncularından oluştuğuna dikkat çeken Efe, ‘’Bu sene bizim için tecrübe senesi olacak. Oyuncularımın büyük bir çoğunluğu ilk defa bir ligde mücadele ediyorlar. Bu denenle birçok müsabakamızda heyecanlılar. Bu sene bizim tecrübe yılımız, bu sene oyuncularım hem maç tecrübesi kazanacak, hem de lig tecrübesi kazanacak. Gelecek sene çok daha farklı olacak bizim için. Ligin ilk devresi geride kaldı ve çıktığımız 4 müsabakadan 1 puan aldık. Ligin ikinci yarısında elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve galibiyetler almaya çalışacağız’’ dedi.