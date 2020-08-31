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KIZLAR DESTEK BEKLiYOR

KADINLAR Birinci Hentbol Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı destek bekliyor.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:28
KIZLAR DESTEK BEKLiYOR

Tamamı Yozgatlı oyunculardan oluşan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı maddi imkansızlıklar ile boğuşuyor. Dışarıdan bir kuruş destekleri bulunmayan ve Birinci Lig’de kendi çabaları ile sahaya çıkacak olan Yozgat temsilcisi, hem deplasman hem de mevcut oyuncularının giderlerini karşılayabilmek için Yozgatlı iş adamlarından destek bekliyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Kulüp Başkanı Musa Saydam, son üç yılda kıt imkanlar ile Birinci Lige yükselme başarısı gösterdiklerini söyledi. Yozgat’ta kendi yetiştirdiği Yozgatlı oyuncular ile önce Bölgesel Lig’de daha sonra da İkinci Lig’de başarılı bir sezon geçirdiklerini hatırlatan Saydam, ‘’Bölgesel Lig’de de İkinci Lig’de de yüzde 90’ı Yozgatlı sporculardan oluşan kendi alt yapımızın sporcuları ile başarı elde etti. Bölgesel Lig’de ve İkinci Ligdeki ilk sezonumuzda hiçbir maddi desteğimiz yoktu. Ancak geçtiğimiz sezon Ritim Tekstil başta olmak üzere bazı firmalarımızdan cüzi miktarda destek aldık ve Birinci Lige yükseldik. Birinci Lig çok daha zor bir lig. İkinci Lig’deyken takım sayısı az olmasından dolayı bize yapılan az da olsa maddi destek takımımıza yetiyordu. Ancak şimdiki mücadele edeceğimiz ligde 14 takım var ve 13 deplasmana çıkacağız. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna maçlara gideceğiz. Bu nedenle de maddi anlamda desteğe ihtiyacımız var. Yaş ortalamamız 16 olan takımımızda bizleri Birinci Lige taşıyan Yozgatlı oyuncularımız bu zamana kadar bizlerden beş kuruş para almadan tamamen gönüllülük esasına göre sahaya çıktılar. Artık Yozgatlı oyuncularımızın da emeklerinin karşılığını vermemiz gerekiyor. Ben Yozgatlı iş adamlarımızdan ve sivil toplum kuruluşlarından takımımıza sahip çıkmalarını ve bizlere destek olmalarını istiyorum’’ dedi. 

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