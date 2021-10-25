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Kızlar deplasmanda mağlup

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda Kızıltepe Spor Lisesi ile oynadığı müsabakayı 27-26 kaybetti.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:03
Kızlar deplasmanda mağlup

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada özellikle kalesinde sıkıntılar yaşayan kırmızı siyahlı ekip istediği galibiyeti alamayarak Yozgat’a döndü. Oldukça çekişmeli geçen müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan goller ile geçildi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı attığı gollere karşılık kalesinde de goller görünce ilk yarı 11-11 berabere tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında da iki takım başa baş bir oyun ortaya koydu. 27-26 tamamlanan müsabakada Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kazandığı 6 tane 7 metre atışının tamamını gole çevirirken, ev sahibi Kızıltepe Spor Lisesi ise kazandığı 11 tane 7 metre atışından 6’sını golle sonuçlandırdı. Kızıltepe Atatürk Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Barış İmret, Rezan Çağıl hakem ikilisi yönetti. Ev sahibi Kızıltepe Spor Lisesi’nde Kıymet Coşkun attığı 16 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi olurken Kıymet Coşkunu takımında 4 gol ile Bahar Öz izledi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Zeynep Yüksektepe attığı 9 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Zeynep Yüksektepe’yi 6 gol ile Atiye Gülseven, 4 gol ile de Hilal Doğan takip etti. Ev sahibi Kızıltepe Spor Lisesi’nde Selma Baynal bir kez, Kıymet Coşkun ise iki kez iki dakika cezası alırken, Nazlı Kuş ve Ruken Arı da sarı kart gördü. Ayrıca Kızıltepe Spor Lisesi’nden Selma Baykal ise kırmızı kart gördü. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven, Zeynep Yüksektepe, Zehra Karaboğaz bir defa, Semanur Buse Baran ve Dilek Serçe ise iki defa iki dakika cezası aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven, Semanur Buse Baran ve Dilek Serçe ise sarı kart gördü. 

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