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Kızlar, deplasmanda kaybetti

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Adasokağıspor’a 35-27 yenildi.

Kızlar, deplasmanda kaybetti

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Adasokağıspor’a 35-27 yenildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:05
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Kızlar, deplasmanda kaybetti

İlk yarıyı güçlü rakibi karşısında 12-12 berabere tamamlayan Yozgat temsilcisi ikinci yarı rakibinin ataklarına karşı koyamadı. Rakibine 35-27 mağlup olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, ilk haftada puan kazanamadı. Müsabakanın en skorer oyuncusu Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor’dan Seray Erbil olurken, Seray’ı 10 gol ile Adasokağıspor’dan Derya Güneş izledi. 

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