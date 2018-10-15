Kızlar, deplasmanda kaybetti

İlk yarıyı güçlü rakibi karşısında 12-12 berabere tamamlayan Yozgat temsilcisi ikinci yarı rakibinin ataklarına karşı koyamadı. Rakibine 35-27 mağlup olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, ilk haftada puan kazanamadı. Müsabakanın en skorer oyuncusu Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor’dan Seray Erbil olurken, Seray’ı 10 gol ile Adasokağıspor’dan Derya Güneş izledi.