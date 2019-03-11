Kızlar deplasmanda galip

Pertek Spor Salon’unda oynanan müsabakanın başından sonuna kadar üstün oynayan taraf Yozgat temsilcisi oldu. Hem ofansta hem defansta etkili olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Genlikspor takımı müsabakanın ilk devresini 14-22 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan kırmızı siyahlı ekip müsabakayı 32-46 gibi farklı bir skor ile kazanarak Yozgat’a döndü. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Genlikspor takımında Atiye Gülseven 11, Hilal Doğan 10 ve Beyda Aksoy 9 golle müsabakanın en skorer oyuncuları oldular.